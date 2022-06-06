خالد عبد الغفار يوجه بتيسير إجراءات تسجيل الدواء المصرى فى زامبيا

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بالإسراع وتيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل الدواء المصري لدى دولة زامبيا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الأدوية لدول القارة الإفريقية بأسعار مقبولة بما يضمن استدامة توافر الدواء لشعوب القارة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنظيرته بدولة زامبيا سيلفيا ماسيبو، وسفير زامبيا لدى مصر اللواء توبولي مولامبو لوبايا، مساء أمس الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم القطاع الصحي، والإرتقاء بالنظم الصحية، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بوزيرة الصحة والسفير والوفد المرافق لهم على تواجدهم على أرض مصر للمشاركة بفعاليات المؤتمر، مؤكداً أهمية استمرار تضامن كافة الدول الإفريقية الشقيقة للإرتقاء بالنظم الصحية بما يضمن تعزيز الأمن الصحي للشعوب.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية ومن بينها دولة زامبيا، لتحقيق الأمن الصحي للشعوب، لافتاً إلى التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في الصناعات الدوائية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل الإرتقاء وتوسيع آفاق التعاون بين الدولتين في مجال تصنيع وتصدير الأدوية للسوق الزامبي، حيث تعد الدولة المصرية من أكبر مصدرين الأدوية لدولة زامبيا.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بتنظيم زيارة للوفد الزامبي بمصر لزيارة مصانع شركات الأدوية (إيجبتو فارما، أكديما، إيفا فارما)، للإطلاع على التجربة المصرية في مجال صناعة الأدوية، مؤكداً اعتزام الدولة المصرية على تصدير كميات أكبر من الأدوية للسوق الزامبي خلال الفترة القادمة.

ومن جانبها وجهت وزيرة صحة جمهورية زامبيا، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على استقبال الدولة المصرية المشرف للوفود الإفريقية المشاركة في المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، مؤكدة حرص دولتها على الاستفادة من التجارب المصرية في مجالات الصحة العامة وعلى رأسها الصناعات الدوائية.