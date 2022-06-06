حملات ليلية مكثفة لرش شوارع قرى مركز المحلة بالمبيدات المضادة للحشرات

وجه اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة لعمل حملات مكثفة ليلية لرش شوارع القرى بالمبيدات ضد الحشرات ناقلات العدوى والبعوض استجابة لمطالب المواطنين بقرى المركز خاصة مع حلول فصل الصيف.

وأكد رئيس المدينة أنه تم توفير الأجهزة اللازمة لأعمال الرش بالوحدات المحلية والمبيد المضاد لهذه الحشرات مع وجود وسيلة التنقل اللازمة للحركة داخل شوارع القرى وتوجيه مسئولى الوحدات بسرعة رفع أو ردم أى تجمع مياه بالشوارع يمكن أن يساعد على انتشار الحشرات.

كما شدد على ضرورة القيام بأعمال النظافة اليومية و سرعة رفع جميع نواتج القمامة اليومية الموجودة بالشوارع و متابعة عمل متعهدين جمع القمامة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.