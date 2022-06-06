حجز مسئول مخزن لاتهامه بحيازة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

كتب سليم على

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حجز مسئول عن مخزن مستلزمات طبية بدائرة القسم، 24 ساعة على ذمة التحريات، لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، بسرعة إجراء التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى وبيع منتجات مجهوله بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.

وعُثر بداخل المخزن على (مجموعة من المستلزمات الطبية "بدون مستندات تدل على مصدرها")، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.