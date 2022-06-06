ثقافة شمال سيناء تنظم ورش تعليم للرسم للأطفال الموهوبين بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مقرات الثقافة فى مدينة العريش، بشمال سيناء تواصل ورش عمل تعليم الرسم للأطفال الموهوبين وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، تنفيذ قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية فعاليات ورش تعليم مبادىء الرسم للاطفال الموهوبين وشباب الفنانين وورش تعليم التطريز على الايتامين بقصر ثقافة العريش بإشراف إيناس سمير مدير القصر فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين والموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

وتنظم الفعاليات بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

كما شهد قصر ثقافة العريش استكمال فعاليات الأنشطة الصيفية وتضمنت قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء ، و تنفيذ محاضرة بعنوان حق الطفل فى السلامة البدنية والعقلية للمستشار محمود حنفي مدير إدارة الشؤون القانونية ونائب مدير عام الفرع تحدث فيها عن ان القانون يكفل للطفل حقه فى الصحة والتعليم والمسكن والأمن من قبل ان يولد حتى يصير رجل او امرأة قادر على الاعتماد على نفسه .

كما تم تنفيذ ورشة فنية حول السكان رسم فيها رواد القصر المشاكل المترتبة على الزيادة السكانية ، وقام بيت ثقافة المساعيد بتنفيذ محاضرة ثقافية بعنوان السلوك الإيجابي للمواطنين ضد الفكر المتطرف حاضر فيها الدكتور سليمان تحت إشراف أحمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد .