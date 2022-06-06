توريد 288592 طنا من القمح بالشون والصوامع في الدقهلية

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الماضي وحتى مساء الأحد، بلغ 288 ألفا و592 طنا، وذلك بمختلف مواقع التسليم، تحت إشراف مهندس شريف صليب مسئول منظومة توريد القمح بالمديرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية لاستقبال الأقماح، والتأكد من استلامها مطابقة للمواصفات.
وأضاف دايرة في تصريحات صحفية، أن ما تم توريده خارج المحافظة بلغ 26909 أطنان تحت المراجعة لحين ورود مطابقات المديريات التي ورد إليها الأقماح، دون ظهور أي مشكلات أو تكدس.
وأوضح وكيل وزتىة التموين أن إجمالي ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 51443 طنا، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 113355 طنا، وصوامع الشركة المصرية القابضة 123793 طنا وإجمالي ما تم توريده 288952 طنا حتى اليوم.
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