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تنسيق الشهادة الإعدادية.. التعليم: اختلاف درجات الالتحاق بالثانوى فى المديريات

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:03 م
تنسيق الشهادة الإعدادية.. التعليم: اختلاف درجات الالتحاق بالثانوى فى المديريات طلاب - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تنسيق الثانوى العام لطلاب الشهادة الإعدادية تختلف درجاته من محافظة لأخرى، حسب مجموع وأعداد الطلاب فى الشهادة الإعدادية، متابعة: عدد من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام سنويا يتخطى الـ500 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ومن ثم هناك أعداد مطلوبة يتم وفقا لها إجراء وتحديد درجات التنسيق بالثانوى العام.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم عبارة عن:
 
مستخرج الشهادة الإعدادية ويتم استخراجه من المديرية والإدارة التعليمية مقابل رسوم 50 جنيها، وشهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة ولي أمر الطالب الأب والأم واستمارة التقديم في المرحلة الثانوية وصور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.
 
وأوضحت أن التقديم سيكون متاح من خلال البريد الموحد للطالب على موقع الوزارة، https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
 
على أن يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب وكتابة اسم الطالب والضغط على أيقونة الدخول إلى التنسيق ثم الدخول على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة والاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات واختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب والضغط على أيقونة مراجعة الرغبات ثم يقوم الطالب بحفظ الرغبات.

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