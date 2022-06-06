تعرف على كيفية التسجيل إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة لتلقي طلبات الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 / 2023.

ويتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، مع الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

وفى النقاط التالية نوضح كيفية التسجيل..

الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله

الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات:

الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله

يتم اختيار الرغبات الاقرب لمحل السكن

قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)

قطاع (جنوب الجيزة) : ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)

قطاع الفردوس(منطقة الفردوس) : ويشمل (مدارس منطقة الفردوس)

قطاع الفردوس(منظقة ابنى بيتك) : ويشمل ( مدارس منطقة ابنى بيتك وحدائق اكتوبر) (ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الأهرام والرماية كمربع سكنى)

قطاع الفردوس(منطقة دهشور): ويشمل ( مدارس منطقة دهشور)

قطاع الفردوس(اورسكوم) : ويشمل ( مدارس منطقة أوراسكوم)

قطاع المتميز: ويشمل ( مدارس غرب سويمد و الحى المتميز)

قطاع العاشر(محور الكفراوى): ويشمل (مدارس محور الكفراوى )

قطاع العاشر(الحى السادس) : ويشمل (مدارس منطقة السادس)

قطاع العاشر(الحى العاشر) : ويشمل (مدارس منطقة العاشر)

قطاع أبناء الجيزة (البراعم): ويشمل (مدارس ابنى بيتك المنطقة السادسة ومنطقة ابناء الجيزة)

قطاع الـ (800 فدان): ويشمل (منطقة ال 800 فدان ومدرسة الامام محمد عبده)

قطاع (الشيخ زايد) “مدينة” الشيخ زايد

قطاع (ابو النمرس) “مركز ومدينة” أبو النمرس

قطاع (أوسيم) “مدينة ومركز” أوسيم

قطاع (كرداسة) “مدينة” كرداسة

قطاع (الحوامدية) “مدينة” الحوامدية

قطاع (البدرشين) “مركزومدينة” البدرشين

قطاع (العياط) “مركز ومدينة” العياط

قطاع (منشأة القناطر) : ويشمل ( وردان . المنصورية )

قطاع (الصف) “مدينة” الصف

قطاع (أطفيح) “مركز ومدينة” أطفيح.

تقسيم القطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة:

يتم اختيار الرغبات الأقرب لمحل السكن

قطاع 6 أكتوبر أ : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة)

العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات

جنـــــوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات

الهرم : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة)

بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات

يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكنى واحد

ملاحظات هامة..

على ولى الأمر متابعة نتيجة التنسيقات مع الإدارة التعليمية التابعة.

التأكيد على أولياء الأمور ضرورة اصطحاب الاطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة

محتوى الملف:

أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر) ، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن

محظور قطعياً جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى.

يتم التسجيل على الموقع التالى

https://gizaresult.com/web/