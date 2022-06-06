اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:45 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12297 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة.
 

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