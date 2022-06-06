تحقيقات حادث إسماعيل يوسف: طالب لا يحمل رخصة صدمه بسيارته أثناء عبوره مطبا

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تفاصيل حادث تصادم إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، حيث تبين أنه كان متجهًا لمدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى أحد البرامج الفضائية.

وقال "يوسف" فى محضر الواقعة، إنه هدأ من سرعة سيارته لعبور مطب بالقرب من أحد المولات الشهيرة، والذى يبعد دقائق من مدينة الإنتاج الإعلامى، فوجئ بسيارة تصطدم به من الخلف بسرعة عالية.

وتبين أن الشاب الذى كان يقود السيارة الأخرى هو طالب يبلغ من العمر 23 عامًا، ولا يملك رخصة قيادة، وأثناء تهدئة عبوره المطب اصطدم بسيارة إسماعيل يوسف، وأحدث بها التلفيات.

وكشف التقرير الفنى لفحص السيارات المتضررة، أن سيارة لاعب الزمالك السابق ماركة "مرسيدس" بها تطبيق فى الشنطة، فيما يوجد خبطة فى الكابوت فى سيارة الطالب الذى اصطدم بسيارته ماركة "جيب شروكى".

تعرض إسماعيل يوسف نجم الزمالك الأسبق لحادث سير حسبما أعلن الإعلامى، إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورتس 2"، حيث كان من المفترض أن يظهر معه ضيفا فى الحلقة.

وطمأن الإعلامى إبراهيم فايق محبى "تيجانا" على حالته الصحية، مؤكدا أنه تعرض لبعض الكدمات، وسيتواصل معه خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالته أكثر فى المستشفى التى يقيم بها.