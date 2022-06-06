تجديد حبس عاطل بالإسكندرية بعد استيلائه على 30 مليون جنيه

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ 30 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الضحايا عن الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل مقيم بالإسكندرية، بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 30,000,000 جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

وتم تشكيل فريق من المباحث وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.