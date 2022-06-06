بنظام البابل شيت.. طلاب آداب القاهرة يواصلون امتحانات نهاية العام.. لايف

كتب ـ محمد صبحى

يواصل طلاب كلية الآداب ب جامعة القاهرة ، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من نهاية العام الدراسى 2021 / 2022 ، وقدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من داخل لجان وقاعات الامتحانات بالكلية .

وأجرى الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على أى معوقات تواجه الطلاب والعمل على حلها .

وتطبق كلية الآداب بجامعة القاهرة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال امتحانات نهاية العام الفصل الدراسى الثانى، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل القاعات للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.