برلين تفرض إخصاء القطط المنزلية قبل إخراجها من المنزل

كتبت: هناء أبو العز

في مواجهة ما يقرب من 10000 قطة ضالة ، قررت سلطات برلين وضع قواعد جديدة تجبر مالكي القطط على إخصاء حيواناتهم الأليفة إذا أرادوا أن يتمكنوا من مغادرة المنزل في المستقبل.

وقالت هيئة البيئة في برلين إنه اعتبارًا من 9 يونيو، سيُسمح فقط للقطط المخصية بمغادرة ممتلكات أصحابها، وإذا تم اكتشاف قطط تتجول في شوارع برلين والتي لا تزال قادرة على التكاثر ، فإن سلطات المدينة ستمتلك القدرة على الاستيلاء على الحيوان وإجبار المالك على إخصائه، وإذا لم تتمكن السلطات من التعرف على المالك في غضون خمسة أيام ، فسيتم إخصاء القطة وسيتم نقل التكاليف إلى المالك بمجرد تقديمه.

وقالت سلطات برلين إن الغرض من إخصاء القطط المنزلية يهدف إلى قطع السلسلة التناسلية بين القطط الحرة المتجولة، والعديد من الولايات الألمانية بما في ذلك بافاريا وبادن فورتمبيرغ ونورد راين فيستفالن لديها بالفعل قواعد مماثلة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها القطط في ألمانيا لسيطرة القانون مؤخرًا، ففي منطقة بادن فورتمبيرج ، تم إرسال القطط المنزلية مؤخرًا إلى إغلاق صيفي من قبل السلطات.