بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

مطروح - حسن مشالي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث، جميعهم من مدينة الضبعة، إثر حادث تصادم سيارتين، على الطريق المستجد، في اتجاة قرية سيدي عبد الرحمن، بنطاق مدينة العلمين، في الساحل الشمالي، وتم نقل الجثتين والمصاب، عن طريق سيارات الإسعاف، إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، عمر عيد معدول " 26 سنة "- من مدينة الضبعة في مطروح- مصاب بكسر مضاعف مفتوح بالفخذ الأيسر، و اشتباه كسر بالحوض وكسر بالركبة اليمني.

كما دخل المستشفى عبدالله هنداوي سليم " 30 سنة " - من الضبعة - وصول جثة هامدة، ومحمد عبد الفتاح جنيش "21 سنة " - من الضبعة- وصول جثة هامدة، إثر حادث تصادم سيارتين.

تم تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج للمصاب، وحفظ الجثتين في ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي اخطرت للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثتين، وتسليمهما لذويهما.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى،لإخلاء المصاب والجثتين، من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عليه لطبيعتها.