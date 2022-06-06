انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة وبدء أعمال التصحيح

كتب ــ سيد الخلفاوى

يؤدي اليوم طلبة المدارس الفنية الصناعية وطلبة التعليم المزدوج الامتحان في مادة مهن صناعية، أما طلبة المدارس الفنية المتقدمة وطلبة المدارس الفندقية نظام ثلاث وخمس سنوات وطلبة التعليم المزدوج مهن فندقيه وطلبة الدمج والمدارس الفنية التجارية ثلاث وخمس سنوات وطلبة التعليم المزدوج، يؤدون الامتحان في مادة مهن تجارية.

كما يؤدي طلبة الإعداد المهنى وطلبة الدمج الامتحان في المواد الفنية التخصصية لمختلف نوعيات التعليم لعدد 47620 طالبا وطالبة في 216 لجنة علي مستوي القاهرة.

وفى السياق، تابع محمد عطية وكيل أول الوزارة، أعمال الامتحانات والتصحيح وأوصي بتوفير سبل الراحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث بدأ التصحيح السبت في قطاعات القاهرة في المواد الثقافية.