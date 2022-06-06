الضرائب: الختم الإلكترونى ضرورى للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب - أحمد يعقوب

رئيس مصلحة الضرائب المصرية:

- على الشركات الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السابعة سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى والحصول على الختم الإلكترونى قبل 15 يونيو الجارى





- الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتيها السادسة والسابعة ملزمة بالتسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها بشكل مرحلي، مطالبًا الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السابعة وفقًا للقرار رقم (208) لسنة 2022، بسرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني، قبل 15 يونيو الجارى.

وقال عبد القادر إن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال استخدام خاصية التسجيل الذاتى يتطلب توافر الختم الإلكترونى، لافتًا إلى لأنه يمكن للشركات الحصول على الختم الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة أو شركة فيكسد مصر، مشيرًا إلى أن الشركات الملزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال خاصية التسجيل الذاتى، هى الشركات الصادر بشأنها قرار الإلزام بالإنضمام إلى المنظومة فى مرحلتيها السادسة والسابعة .

وأوضح عبد القادر أن خطوات التسجيل الذاتى على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على الرابط التالى مباشرة

https://profile.eta.gov.eg/signUp

ويتم إدخال الرقم الضريبى للممول ( الشركة ) المكون من تسعة أرقام وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية ثم يتم المتابعة والتوقيع من خلال التوكن وشهادة الختم الالكترونى، ثم يقوم الممول بتحديد اللغة الافتراضية والبريد الالكترونى الخاص بالممول ( الشركة) ورقم موبيل الممول (الشركة) وبعد ذلك سيصل كود تأكيد على البريد الالكترونى وكود تأكيد على الموبيل على الممول إدخالهم فى الخانات المحددة بصفحة التحقق.

وبعد ذلك يتم ادخال بيانات المفوض ( رقم بطاقة قومى سارية – الاسم الاول والاخير –البريد الالكترونى لتسجيل الدخول – تأكيد البريد الالكترونى لتسجيل الدخول ) ثم يتم الضغط على انهاء وارسال الدعوة ستظهر رسالة باكتمال التسجيل ، لافتًا إلى أنه سيتم ارسال دعوة للمسؤول ( المفوض ) لاستكمال التسجيل ويتم فيها ادخال الرقم القومى للمفوض ورقم موبيل المفوض وإدخال كلمة السر وتاكيد كلمة السر والضغط على حفظ.

وقال عبد القادر أنه في حاله تعثر الممول في التسجيل يمكنه اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الأتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أوقطاع الحصروالاقرارات بأغاخان ،أومأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الإستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم.

وأكد عبد القادر أن المصلحة تقوم بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية اسبوعيًا، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالى

https://www.facebook.com/tax.egypt

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى tax.media@eta.gov.eg

وذلك للتنسيق لعقد ندوات توعية مجانية، مضيفًا أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية 16395 يتلقى كافة الاستفسارات والتساؤلات ويقوم بالرد عليها.

ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار رقم (208 ) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg/، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15 يونيو 2022، مع مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم (443)، ورقم (619)لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية).