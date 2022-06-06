اليوم السابع
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السكرتير العام بقنا ورئيس البورصة يتفقدان مركزا لذوى الاحتياجات الخاصة

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:59 م
السكرتير العام بقنا ورئيس البورصة يتفقدان مركزا لذوى الاحتياجات الخاصة جانب من الجولة
قنا - صابر سعيد

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أجرى المهندس نبيل، الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، زيارة لمركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، رافقهما حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وحسن عثمان وكيل المديرية. 

 

تفقد السكرتير العام ورئيس البورصة اقسام المركز، الذى يضم مركز علاج طبيعى لذوى الاحتياجات الخاصة، وغرفة قياس سمعى، وفصول للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة وشدتها، بالإضافة إلى ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوى الهمم، وصالة العاب رياضية مجهزة بالمعدات المختلفة، وذلك بهدف تنمية مهاراته. 

 

وأكد الطيبى، أن المركز يقدم الخدمات التعليمية والعلاجية لقاعدة كبيرة من الأطفال ذوى الهمم، كما أنه يقدم الدعم والمساندة لهم، ومساعدتهم فى الاندماج داخل المجتمع، ومن جانبه أشاد رئيس البورصة المصرية بمستوى التجهيزات الموجودة بالمركز، والخدمات المتنوعة التى يقدمها للمترددين، كما التقى بعدد من الأطفال وأجرى معهم أحاديث تحفيزية.

 


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