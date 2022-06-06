الزراعة: جولات ميدانية فى المحافظات لمتابعة توريد القمح

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أنه يتم بذل كافة الجهود من أجل تسهيل توريد الاقماح وتحقيق المستهدفات المطلوبة، وتفقد قيادات الوزارة المحافظات لتشجيع المزارعين على توريد المحصول، حيث استكمل كل من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامه للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمهندس سيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون جولتهم في محافظات الصعيد .

وتابع ‏وفد الزراعة الموقف التنفيذي لتوريد القمح في بني سويف وسبل زيادة نسب التوريد وعقد اجتماعات مع مسؤولي مديريات الزراعة والائتمان والإصلاح والاستصلاح لحث الجميع علي بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتواصل المستمر مع المزارعين من اجل تحقيق النسبة المستهدفة من التوريد.

واستمع وفد الوزارة الى المشكلات التي تعوق التوريد والعمل على حلها بالكامل.

وفي سياق متصل زار الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية ومنطقة النوبارية لمتابعة عمليات التوريد وعقد لقاءات مع مسئولي الزراعة في المحافظات المذكورة وكذلك لقاءات مع المزارعين لحثهم على التوريد والاستفادة من كافة الحوافز التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

يذكر أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتواجد قيادات الوزارة في متابعة مستمرة ومرور ميداني وكذلك مديري مديريات الزراعة في المحافظات لحث المزراعين على توريد القمح وإزالة أي عقبات تعوق إجراءات التوريد.