الرئيس الجزائري: تحرير المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة التحرير الكلي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده تبون، ليلة أمس، مع أعضاء حكومته، لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالاستثمار.

كما شدد الرئيس الجزائري على أعضاء الحكومة بضرورة اعتماد "منطق تجاري بحت" في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي (المنشأة التي يتم استغلالها في عملية التصنيع)، والتأكد من استغلالها على الوجه الأمثل من قبل المستثمرين.

وفي السياق ذاته، وجه تبون بإعداد النص القانوني المتعلق بمشروع إنشاء بنك للإسكان في مدة أقصاها شهر واحد، فضلا عن فتح وكالات بنكية بالخارج، لا سيما في الدول الإفريقية.