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"التعليم" تتيح اليوم لطلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام الجلوس

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:00 ص
"التعليم" تتيح اليوم لطلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام الجلوس وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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تتيح المدارس الثانوى لطلاب الثانوية العامة الحصول على بطاقات أرقام الجلوس بداية من اليوم الإثنين، بعد تسلم المديريات والإدارات لأرقام الجلوس من كنترولات الثانوية العامة، فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس كالتالى: 
 
- يدخل الطالب على نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله.
- يتم الدخول باستخدم البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب.
- بعد الدخول يمكن للطالب الضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

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