الإسكان: الانتهاء من مركز شباب أكتوبر الجديدة وطرح مركز آخر ونادٍ بمساحة 25فدانا

كتب أحمد حسن

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز شباب مدينة أكتوبر الجديدة بقطاع بمنطقة الـ800 فدان، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لتسليمه إلى الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة لتشغيله.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ طرح تنفيذ مركز شباب آخر بالمنطقة ب غرب المطار، وجارٍ أيضاً طرح تنفيذ مشروع نادٍ اجتماعي على مساحة 25 فدانا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استكمال المشروعات الخدمية لتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ مركز شباب أكتوبر الجديدة على أعلى مستوى يليق بساكني المدينة، وأن المركز يخدم مشروعات وحدات منخفضي الدخل "الإسكان الاجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ800 فدان، وقد تم إقامته على مساحة 15 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى اجتماعي و3 ملاعب رياضية وحمامي سباحة، ومنطقة ألعاب أطفال، والمتوقع افتتاحه في 30/6 الجارى.