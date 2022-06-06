اليوم السابع
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:19 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 9991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 12302 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4038 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2630 نقطة.

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