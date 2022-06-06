"إيمان المتولي" الثانية مكرر في الإعدادية بالدقهلية: اجتهدت وربنا وفقني.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

فرحة عارمة شهدتها قرية كفر الأمير ابن سلام التابعة لمدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد حصول الطالبة إيمان محمد المتولي صاحبة الـ15 عاما، على المركز الثاني مكرر على مستوى محافظة الدقهلية بالشهادة الإعدادية بمجموع 279,5.





وفي هذا الصدد، عبرت إيمان محمد المتولي الطالبة بمدرسة فاروق العزازي الإعدادية، لـ"اليوم السابع"، عن سعادتها البالغة وفخرها بنجاحها وتميزها وتتويجها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنها تلقت الخبر بدهشة شديدة أسعدتها وجعلتها تبكي من شدة الفرح برفقة أسرتها ووالديها.



وتابعت أنها تمكنت من تحقيق التفوق والنجاح، بدعم وتشجيع والديها لها، حيث يدعمانها ويشجعانها دوما للمذاكرة والاهتمام بدروسها، لتحقق حلمها وحلمهما في التميز دوما والوصول لقمة التفوق والنجاح في الشهادة الإعدادية ومن ثم الشهادة الثانوية، مشيرة إلى أن تميزها ولدّ بداخلها العزيمة والإصرار للحفاظ على هذا النجاح والمواصلة نحو تحقيقه.



وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية قد أعلنت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021م، بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 86.3٪.





إيمان محمد المتولي الثانية مكرر في الشهادة الإعدادية بالدقهلية



إيمان محمد المتولي الثانية مكرر في الشهادة الإعدادية بالدقهلية



إيمان محمد المتولي الثانية مكرر في الشهادة الإعدادية بالدقهلية مع أسرتها



إيمان محمد المتولي الثانية مكرر في الشهادة الإعدادية بالدقهلية مع أسرتها



