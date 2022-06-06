إنذار أصحاب الخيول وإزالة الرمال.. حملات على شواطئ وكورنيش العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ حملات إبعاد للخيول والجمال على شاطئ العريش بعد شكاوى الأهالى من تأثيرها على سلامة المصطافين، بالتزامن مع حملات تنظيف كورنيش العريش من الرمال الزاحفة على مساره .



قال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه فى إطار الحفاظ علي راحة الأهالي وأسرهم وتوفير جو مناسب، ترأس حملة الضبطية القضائية بمجلس مدينة العريش، ممثلة في الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات وتحسين البيئة لضبط وإنذار أصحاب الخيول على الكورنيش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخارجين علي القانون، للحفاظ علي الأطفال ورواد الكورنيش من المصطافين.



وأضاف أن الحملة ستتواجد خلال موسم الصيف مدعومة بالمرافق وقوة القانون، والمرور على الكافتيريات، والتأكد من صلاحية تصاريح عملها، بالإضافة إلى فريق عمل من مجلس مدينة العريش يواصل حملات النظافة ورفع الرمال من كورنيش المساعيد للتخلص من أكوام الرمال من جسم الكورنيش البحري .





تنظيف الكورنيش بالعريش



تنظيف الكورنيش



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