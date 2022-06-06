إصابة فتاة بهبوط حاد إثر تناولها 20 قرصا من عقار طبي بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيبت فتاة فى السابعة عشر من العمر بمحافظة الشرقية، بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، وقيء وإعياء، إثر تناولها 20 قرص من عقار طبي مهديء، وتم وضعها تحت الملاحظة بمستشفى الزقازيق العام.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الزقازيق العام ، بوصول "فاتن ع ح" 17 عاما مقيمة في قرية تابعة لدائرة مركز ديرب نجم، مصابة بهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وقيء وإعياء، وتم وضعها تحت الملاحظة.



وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليها، حدوث إصابتها إثر تناولها 20 قرص لعقار طبي مهديء، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.







