إحالة 225 من العاملين بالمنشآت الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإداري

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى هذا السياق قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة انضباط إداري على المنشأت الحكومية.

شملت الحملة الرقابية المرور على " المستشفى العام - مكتب التضامن الاجتماعي بزمران النخل - وحدة صحة الأسرة بزمران النخل - الوحدة المحلية بكوم زمران - الوحدة الصحية بكوم زمران - عيادة النوامين ".

أسفرت الحملة الرقابية عن رصد 126 حالة غياب من العاملين بدون سند قانوني كما تم رصد 99حالة ترك عمل بدون سند قانوني و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.