إحالة متهمة بسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة لمحكمة الجنح

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجوب القاهرة، متهمة بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بالقاهرة، إلى محكمة الجنح.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة ، تمكنت من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية، وبحوزتها مبلغ مالي، وصورة بطاقة رقم قومى باسم إحدى السيدات، وسلاح أبيض "مشرط طبي".

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قطع حقيبة المجني عليها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها "مشرط طبى"، وأمكن التوصل للمجني عليها.

بمناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، واعترفت بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجني عليهم بمسكنها، كما اعترفت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.