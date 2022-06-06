أمين البحوث الإسلامية يلتقى الملحق العسكرى لباكستان ويؤكدان على دور الأزهر الدعوى

كتب ـ لؤى على

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بمكتبه اليوم الأثنين، بالملحق العسكري لجمهورية باكستان نفيد أحمد، لبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة للنهوض بالدعاة والأئمة الباكستانيين، وبحث سبل تدعيم الجانب الدعوي لديهم.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالملحق العسكري، مؤكدًا على دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في التواصل الفعّال بين مؤسسة الأزهر وبين جميع دول العالم بما ينعكس على تحقيق السلام العالمي والتقارب بين الشعوب ومواجهة كل المفاهيم المغلوطة التي تروج لها التيارات المنحرفة، ونبذ التطرف والإرهاب.

وقال الأمين العام، إن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يبذل الكثير من الجهود في نشر الوسطية والتسامح والاعتدال في العالم من خلال الندوات والجولات التي ينفذها فضيلة الإمام الأكبر في دول العالم المختلفة، أو من خلال جهود مبعوثي الأزهر الشريف، وطلابه الوافدين في نشر ثقافة التسامح، مشيرًا إلى كيفية الاستفادة من دور الأزهر في بسط السلم والفكر الوسطي من خلال تعاون مشترك بين مؤسسة الأزهر والمؤسسات التعليمية والثقافية في جمهورية باكستان.

من جانبه، أعرب الملحق العسكري عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي وهو الدور الي يلمسه الجميع، مؤكدًا ترحيب بلاده بالتعاون المثمر والمستمر مع هذه المنارة العلمية المهمة خاصة في التوقيت الحالي.