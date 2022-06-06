أسعار النفط تسجل120.37دولار لبرنت و119.49دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 120.37 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 119.49دولار للبرميل.

أعلن وزير المالية الفرنسي "برونو لومير"، أن فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية التي ستتوقف بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.

وقال "لومير" حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية الأحد إن المحادثات جارية بالفعل مع الإمارات العربية المتحدة ونحن بحاجة إلى إيجاد بديل للنفط الروسي.

وصرح علي سبت بن سبت، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بأن المتتبع للتطورات الأخيرة في السوق النفطية، يلاحظ أن الفترة المنقضية من عام 2022 شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 55% مقارنة بنهاية العام السابق، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية فمتوسط أسعار وقود الجازولين والديزل في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأرجع بن سبت أسباب الارتفاع الحالي في أسعار النفط بشكل أساسي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي إندلعت في أواخر شهر فبراير 2022، وما صاحبها من عقوبات متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا من جانب اَخر.

وأعرب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن ترحيبه بالقرار الأخير الذي صدر عن مجموعة "أوبك+" والذي يتماشى مع الوضع الحالي للطلب على النفط، ويعكس الجهود المبذولة من الدول الأعضاء في المجموعة نحو تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية.

وقررت دول "أوبك+"، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022، وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.