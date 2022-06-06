أحلى فراخ مقلية بطعم بيتى عند عم كمال فى الوادى الجديد.. تجوع من الريحة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له لقاء خاصاً مع عم كمال المتخصص الوحيد فى طهى الدواجن بطريقة القلى والتحمير فى السمن، على مدار 40 عام، بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، ويبيعها بأرخص الأسعار حيث تبلغ قيمة الوجبة 30 جنيها ويعمل لمدة 3 ساعات فقط فى اليوم لتقديم وجبة الغداء ويغلق باقى ساعات اليوم.

ويقول عم كمال إنه كان يعمل موظفا بالأوقاف وخرج على المعاش منذ 4 سنوات وكان على مدار تلك السنوات يعمل فى تحضير الوجبات على طريقته الخاصة التى تعملها من والده ودرب أحد أبنائه عليها، حتى أتقن المهنة وأصبح هو الوحيد الذى يقدم هذا النوع من الوجبات، مؤكدا على أنه بدأ العمل فى تحضير الوجبات بمبالغ بسيطة وظل يدخر مكسبه للتوسع فى نشاطه حتى نجح فى تحقيق سمعة جيدة لدى الزبائن وأصبح انتاجه اليومى محجوز مسبقا فى ساعات قليلة من اليوم.

وقال خالد نجل عم كمال إن مطعم والده هو الوحيد بدون لافتة فى المدينة لأن الجميع يعرفونه ويدركون جيدا الفارق فى الصنعة التى تعتمد على تقديم وجبة رخيصة وطازجة بطعم الأكل البيتى، حيث يتم إحضار الفراخ من المزارع إنتاج اليوم بيومه ويتم تقطيعها إلى أربعة قطع وسلقها لتحضير أفضل حساء يتم تقديمه مجاناً للزبون ويتم بعد ذلك نقل الدجاج من حلة السلق إلى طاسة القلى والتحمير بدرجات حسب رغبة الزبون، مؤكدا على أنه يستخدم السمن والزبدة فى الطهى ولا يدخل الزيت نهائيا فى التحضير لضمان جودة الطعم لأقصى درجة.