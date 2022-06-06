أبل تكشف رسميا عن جهاز MacBook Pro بشاشة 13 بوصة ومعالج M2

كتب مؤنس حواس

لم تكتف أبل بجهاز MacBook Air جديدًا في WWDC فقط، بل كشفت أيضا عن تصميم جديد لجهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة، ولا غرابة في أن يستخدم الكمبيوتر المحمول المحترف الجديد شريحة M2 التي تعد بتحسين الأداء والكفاءة ، بما في ذلك 20 ساعة من ذروة عمر البطارية (أثناء تشغيل الفيديو) ومعالجة أسرع للفيديو بتنسيق ProRes.

فيما يعد النموذج الجديد ليس إعادة تصميم كبيرة مثل نظيره في Air ، لكنه يضيف Touch Bar، ويمكنك أيضًا توقع ميكروفونات "بجودة الاستوديو" ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت ، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت كحد أقصى.

وكما هو الحال مع سابقتها M1 ، إذن ، هذه ليست محطة عمل غير محظورة، وستحتاج إلى شراء جهاز MacBook Pro عالي المستوى إذا كنت تطلب قدرًا كبيرًا من الذاكرة أو سعة محرك الأقراص، وسيبدأ سعر MacBook Pro M2 من 1،299 دولارًا (1199 دولارًا للتعليم) عندما يصل في يوليو.