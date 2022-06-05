7 معلومات عن لجنة خبراء "العدل" لإعداد قانون الأحوال الشخصية.. إنفوجراف

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويضم تشكيل اللجنة كل من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، والمستشار أشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الأسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.