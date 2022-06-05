63 ألف جنيه غرامة لمزارع لعدم توريده كمية القمح المقررة بالإسكندرية

فريق المحافظات

عقد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع مديرى الإدارات التموينية المنزرع فى نطاقها محصول القمح وبحضور مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.

وقال المهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين أن لجان التموين والزراعة باشرت أعمالها لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح وكذلك حصر الكميات الموردة وتبين من إيصالات التوريد لكل مزارع ونتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية توريد 12 أردبا عن كل فدان منزرع قمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق لجان الفحص لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية حيث إن المساحة المنزرعة قمح 5 أفدنة لذا يتحتم عليه توريد 60 أردب ولمن بعد الفحص وجد أن توريد 24 أردبا ولم يتم توريدها 36 أردبا.

لذا تم تحرير محضر بالمخالفة لتصرفه الفعلى فى أقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 أردبا لذا يترتب عليها غرامة مالية قدرها 1770 جنيها عن كل أردب وهى ضعف قيمة توريد أردب القمح هذا العام لتكون إجمالى المخالفة 63720 جنيها فى هذا الشأن وتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.