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539 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا الأقصى وقوات الاحتلال تحاصر المسجد القبلى

الأحد، 05 يونيو 2022 12:16 م
539 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا الأقصى وقوات الاحتلال تحاصر المسجد القبلى مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم 500 مستوطن إسرائيلى، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في المسجد القبلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن نحو 539 مستوطنا، اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي استبقت الاقتحامات بمحاصرة المصلين في المصلى القبلي، وإغلاق أبوابه بالسلاسل الحديدية، وانتشرت في باحات المسجد لحماية لاقتحامات والمقتحمين، الذين أدى بعضهم ما يعرف بالسجود الملحمي حسب طقوسهم التلمودية، في سابقة تاريخية.

وأضافت، أن المعتكفين الذي لبوا نداء الأقصى، وتصدوا لجنود الاحتلال الاسرائيلى، برفع العلم الفلسطيني وبالتكبيرات.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم قد دعت الأسبوع الماضي لتكثيف الاقتحامات، في الخامس والسادس من حزيران الجاري، لمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة".

وردا على تلك الدعوات، انطلقت دعوات مقدسية لشد الرحال للأقصى، والتواجد فيه منذ ساعات الفجر للتصدي للاقتحامات، والرّباط فيه.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس حسب التقويم الميلادي.


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