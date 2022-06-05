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40 سفينة حربية تصل ستوكهولم للمشاركة بمناورات للناتو فى بحر البلطيق

الأحد، 05 يونيو 2022 05:00 ص
40 سفينة حربية تصل ستوكهولم للمشاركة بمناورات للناتو فى بحر البلطيق الناتو
كتب أحمد علوى

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وصلت حوالي 40 سفينة حربية تابعة لبلدان الناتو إلى مياه العاصمة السويدية ستوكهولم للمشاركة في مناورات BALTOPS 22 التي ستبدأ اليوم الأحد في بحر البلطيق.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيس، في حديثه للصحفيين إن بلاده وفنلندا سينضمان أيضا للمناورات.

وأضاف أن ما يحدث في المنطقة يمكن تعريفه على أنه "حرب باردة جديدة" أو "ستار حديدي جديد"، معتبرا أن ما يحصل هو "صراع بين دول استبدادية وأوروبا الديمقراطية".

وتابع أن "دول الناتو تبعث بإشارة بشأن أمن المنطقة من خلال السفن التي تم حشدها اليوم في ستوكهولم".

وبين المشاركين في المناورات، تركيا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 


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