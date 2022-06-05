2.1 مليون طن حجم الاستهلاك المحلي لحديد التسليح خلال الربع الأول من عام 2022

كتب هانى الحوتى

بلغ حجم الاستهلاك المحلي لحديد التسليح 2,145 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة 38% عن الربع الأول من العام الماضي وبلغ (1,555 مليون طن)، الذي كان يعاني وقتها من بطء إجراءات استخراج رخص البناء والتأثير السلبي لجائحة كورونا، بحسب بيان شركة حديد عز للبورصة المصرية.

أما بالنسبة لاستهلاك الصلب المسطح، ارتفع حجم الطلب بنسبة كبيرة، حيث بلغ 512 ألف طن في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ373 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 37%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الصناعات اللاحقة مثل الصناعات الهندسية والصلب المسطح المدرفل على البارد، وبدأت تعظم استخدام الـHRC المحلي من إنتاج حديد عز على حساب الواردات، فضلًا عن زيادة نشاطها في تصدير منتجاتها.

انخفض استهلاك الصلب عالميًا في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 457 مليون طن بانخفاض قدره 6.8% عنه في الربع الأول من عام 2021 (490 طن)، ويعتبر انخفاض استهلاك الصين بنسبة 10.5% هو السبب الرئيسي لذلك، حيث مازالت الصين تتخذ إجراءات بيئية صارمة للحد من الانبعاثات.