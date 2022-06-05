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18 شيخا يتنافسون على 10 مقاعد بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية

الأحد، 05 يونيو 2022 05:00 ص
18 شيخا يتنافسون على 10 مقاعد بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى
كتب لؤى على

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ينتخب مشايخ الطرق الصوفية اليوم الاحد، 10 ممثلين لهم بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، في انتخابات  لمجلس يستمر ثلاث سنوات، حيث سبق و أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى عقد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة وفقاً لنص القانون 118 لسنة 1976.
 
وأوضح القصبى أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيسا و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين، بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر، وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف، وممثل الداخلية يختاره الداخلية، وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة، وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
 
ولا يعتبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين حيث تقدم للانتخابات 18 مرشحا، ويجرى الانتخاب على 10 أعضاء مجلس أعلى للطرق حيث يبلغ عدد مشايخ الطرق 72 شيخ طريقة.
 
وتقدم لخوض انتخابات عضوية المجلس كلاً من الشيخ علاء الدين ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الأحمدية الخلوتية، الشيخ السيد عبد الله المحجوب الميرغني شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، الدكتور سالم جابر الجازولى شيخ الطريقة الجازولية الشاذلية.
 
كما يخوض انتخابات المجلس الشيخ أحمد إبراهيم التسقيانى شيخ الطريقة التسقيانية الأحمدية، الشيخ عبد الرحيم محمد العزازى شيخ الطريقة العزازية، الشيخ عمرو العفيفى، شيخ الطريقة العفيفية الشاذلية، الشيخ سامح المرزوقى، شيخ الطريقة المدنية الشاذلية، الشيخ  أحمد عبد القادر أحمد مجاهد شيخ الطريقة المجاهدية البرهامية، الشيخ فكري السيد شيخ الطريقة العروسية الشاذلية، الشيخ محمود أبو الفيض الطريقة الفيضية الشاذلية، الشيخ شريف مشينة شيخ الطريقة الطريقة السلامية الشاذلية، الشيخ عوني السيد القبيسي شيخ الطريقة العمرانية القبيسية الخلوتية، والشيخ هانى سالمان شيخ الطريقة الإمبابية الأحمدية، الشيخ أحمد الصاوي شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية، الدكتور محمود أبو على شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، الشيخ سعيد الشناوى، شيخ الطريقة الشناوية.

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