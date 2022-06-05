11 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات الكشف وإجراء العمليات مجانا لأهل سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل اليوم 11 طبيبا من 4 جامعات مصرية تقديم خدمات الكشف وإجراء العمليات بالمجان لأهل شمال سيناء.

وكان ال11 طبيبا وصلوا أمس لمستشفى العريش العام، اليوم ، وهى دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان،طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

واعلنت صحة شمال سيناء أن الاطباء فى كافة التخصصات الطبية والتي تشمل الدكتور محمد ابو الوفا محمد،والدكتور سامح علي السيد جراحة مخ وأعصاب ،و الدكتور محمد حامد عبد الرحيم في التجميل ، وفى طب الاورام الدكتور ياسر عرفات حسن والدكتورة شيرين مصطفى صالح وفى جراحة قلب وصدر الدكتور كريم محمد مدحت والدكتور عمرو السيد توفيق وجراحة عامة الدكتور محمد ابراهيم محمد والدكتور تامر محمد محمود، وتخدير الدكتور احمد ابراهيم احمد وعظام الدكتور احمد صلاح الدين عثمان.

ويقوم الفريق الطبي بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.

وسبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية ، ويصل أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.