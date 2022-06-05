اليوم السابع
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10 أسباب لانخفاض البوتاسيوم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 يونيو 2022 02:00 ص
10 أسباب لانخفاض البوتاسيوم.. اعرف التفاصيل نقص البوتاسيوم
كتب - حسام الشقويرى

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يشير انخفاض البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم) إلى انخفاض مستوى البوتاسيوم في مجرى الدم عن المعدل الطبيعي. فالبوتاسيوم يساعد في نقل الإشارات الكهربائية إلى خلايا الجسم. وهو ضروري لعمل الخلايا العصبية والعضلية بشكل صحيح، وخاصةً خلايا عضلة القلب.

وعادةً ما يتراوح مستوى البوتاسيوم في الدم من 3.6 إلى 5.2 مليمول لكل لتر (مليمول/لتر). وقد يكون الانخفاض الشديد في مستوى البوتاسيوم (أقل من 2.5 مليمول/لتر) مهددًا للحياة ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

وهنالك العديد من الأسباب وراء انخفاض البوتاسيوم (نقص البوتاسيوم في الدم). يتمثل السبب الأكثر شيوعاً وراء فرط فقدان البوتاسيوم عبر البول في الحبوب الموصوفة طبياً لزيادة التبول، و غالباً ما يتم وصف أنواع الأدوية المذكورة التي تُعرف أيضاً بحبوب الإماهة أو الحبوب المُدرِّة للبول للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

وقد يؤدي التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما إِلى فقدان البوتاسيوم بمعدلات كبيرة من جهاز الهضم. وفي الحالات النادرة فقط يُعزى انخفاض البوتاسيوم إلى عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

وتتضمن أسباب نقص البوتاسيوم ما يلي:

1 - استعمال المشروبات الكحولية (الإفراط)

2 - مرض الكُلَى المزمن

3 - الحماض الكيتوني السكري

4 - إسهال

5 - مدرات البول (مسكنات الألم في حال احتباس الماء)

6 - الإفراط في استعمال المُليّنات

7 - التعرق المُفرط

8 - قصور حمض الفوليك

9 - استعمال بعض المضادات الحيوية

 10التقيؤ

 

 

 


الكُلَى

البوتاسيوم

المضادات الحيوية

مدرات البول


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