وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول التعليم الصناعى ولجنة الإدارة نظام الثلاث سنوات

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، سير العمل بلجنتى النظام والمراقبة والإدارة للتعليم الصناعى نظام الثلاث سنوات "قطاع دمياط"، بحضور أسامة ياسين رئيس الكنترول وأحمد عبدالله وكيل الكنترول، وحسام الداودى رئيس لجنة الإدارة وشاهين ابو ملوة وكيل لجنة الإدارة وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وقام "وكيل الوزارة" خلال جولته بزيارة لجنة الإدارة، وتفقد أعمال تصحيح الامتحانات والاطمئنان على الاستعدادات التى تم اتخاذها لاستقبال المصححين من المحافظات الأخرى، مؤكدا بتوفير المناخ الملائم لأداء الأعمال بسهولة ويسر وتوفير جميع الإمكانيات لهم بالاستراحات الخاصة.

كما تفقد وكيل "التعليم بدمياط" سير العمل بغرف لجنة النظام والمراقبة واطمأن على انضباطها واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة.

وفى نهاية جولته أشاد "خلف " بانتظام سير الأعمال داخل لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة مؤكدا على الجميع اتخاذ أعلى درجات الكفاءة والدقة مقدما الشكر والتقدير للجميع.