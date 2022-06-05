وقوع عدة انفجارات حول العاصمة الأوكرانية كييف

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قوله "إن بعض الانفجارات وقعت في منطقتي "دارنيتسكي" و"دنيبروفسكي"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات التفصيلية في وقت لاحق وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".



كما وردت تقارير عن وقوع ضربات صاروخية حول مدينة "أوديسا" الساحلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.



يذكر أن القتال الروسي الأوكراني لا يزال مستمرا منذ 24 فبراير الماضي، إلا أنه بات يتركز حاليا شرقي أوكرانيا حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم "دونباس" المهم.