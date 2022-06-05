اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 09:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وقوع عدة انفجارات حول العاصمة الأوكرانية كييف

الأحد، 05 يونيو 2022 07:51 ص
وقوع عدة انفجارات حول العاصمة الأوكرانية كييف الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت تقارير إعلامية في أوكرانيا اليوم الأحد بوقوع عدة انفجارات حول العاصمة كييف.
 

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قوله "إن بعض الانفجارات وقعت في منطقتي "دارنيتسكي" و"دنيبروفسكي"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات التفصيلية في وقت لاحق وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".


كما وردت تقارير عن وقوع ضربات صاروخية حول مدينة "أوديسا" الساحلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.


يذكر أن القتال الروسي الأوكراني لا يزال مستمرا منذ 24 فبراير الماضي، إلا أنه بات يتركز حاليا شرقي أوكرانيا حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم "دونباس" المهم.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة