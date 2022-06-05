وزير خارجية سوريا يبحث مع الممثلة الأممية فى العراق تعزيز التعاون الثنائى

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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات، وبشكل خاص مخيم الهول.

وأكد المقداد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، ضرورة الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس والمعايير المزدوجة والتنسيق مع الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة وكل الدول التي لديها مواطنون في المخيمات لإعادتهم إلى وطنهم.

ومن جهتها، أعربت الممثلة الأممية عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سوريا في إطار المخيمات، واستعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشاكل المواطنين العراقيين، وخاصة الأطفال والنساء الموجودين في مخيم الهول.