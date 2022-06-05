وزير الدفاع اليابانى: نرجح امتلاك كوريا الشمالية قدرات إطلاق نار متقدمة

وكالات

قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، إن وزارته رصدت سقوط الصواريخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولم ترد تقارير عن أضرار لحقت بالسفن أو الطائرات.

وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه "من غير المعتاد أن كوريا الشمالية تطلق عددا كبيرا للغاية من الصواريخ من أكثر من ثلاثة مواقع في وقت قصير، قد يكون لديها قدرات إطلاق نار متتالية متقدمة".

وكان قد ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالاستفزازات الكورية الشمالية وإطلاقها 8 صواريخ باليستية صباح اليوم الأحد مؤكدا أن حكومته قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية، ولن تتهاون في تهديد أمن البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - في تصريح للصحفيين في محافظة فوكوشيما شمال شرقي طوكيو - "لا يمكننا أن نتسامح مع عمليات إطلاق الصواريخ هذه لأنها تهدد سلام واستقرار المجتمع الدولي، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لجمع المعلومات وتعزيز المراقبة بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".