وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة مستجدات منظومة المخلفات بالعاصمة

كتب ـ على عبد الرحمن

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة فى ظل المشروعات القومية غير المسبوقة التى تنفذها الدولة بالقاهرة، حيث حرص اللواء محمود شعراوى على متابعة عمل شركتى الخدمات البيئة وتدوير المخلفات، والخدمات المتكاملة والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات فى المنطقتين الشرقية والغربية، والجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية.

وشدد اللواء محمود شعراوى، على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس فى تلك الخدمة بالشارع، فى ظل الدعم الذى قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة فى المنظومة الجديدة بالقاهرة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمل الشركتين على أرض الواقع وخلق روح من المنافسة بينهما مع هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة فى الأحياء والمناطق التى يعملون بها بما يحقق هدف الحكومة فى نجاح المنظومة بالقاهرة .

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة الجديدة لرفع مستوى النظافة بالشارع بعد أن قدمت الدولة كافة التيسيرات لإنجاح منظومة النظافة الجديدة بما يحقق رضا المواطن، مشيراً إلى أن جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل فى رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية .

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يساهم فى دعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصاً على التخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية .

وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع فى مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، وشدد " شعراوى " على ضرورة الرقابة على تلك المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة للتصدى لأى محاولات لبيع منتجات بأسعار مرتفعة أو ذات جودة منخفضة استغلالاً للمواطنين .

وأكد اللواء خالد عبدالعال، أنه يتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة، وشدد محافظ القاهرة على وجود حملات رقابية مكثفة من الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين على الأسواق والمنافذ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بعقد اجتماع شهرى مع أعضاء مجلس النواب بحضور مديرى المديريات لدراسة المشكلات وسرعة الاستجابة لها ، وأكد شعراوى على أهمية التعاون الجيد بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لتحقيق مصلحة المواطن التى تعد الهدف المشترك للمحليات النواب، لافتا إلى أن الفترة الحالية تتطلب زيادة التواصل بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لسرعة حل أى مشكلات يتم نقلها إلى المحافظة من المواطنين.

وقال اللواء خالد عبد العال، إن هناك قناة اتصال مستمرة مع النواب بالقاهرة وتعاون دائم ومثمر للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين وتنفيذ مطالبهم وحل شكواهم أولاً بأول ، مشيراً إلى اللقاءات المستمرة التى يعقدها مع أعضاء مجلس النواب للاستماع إلى طلباتهم لخدمة دوائرهم وسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لها للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وشهد اللقاء أيضاً متابعة جهود المحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وحركة سير المواطنين بجميع أنحاء القاهرة، وكذا موقف إزالة المناطق العشوائية غير المخططة بالمحافظة وفقاً للجداول الزمنية المنفذة فى هذا الشأن بما يساهم فى تغيير حياة سكان تلك المناطق للأفضل ونقلهم إلى مشروعات بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم مثل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها .

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التى تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة .

وشهد الاجتماع كذلك متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة وضرورة رصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.