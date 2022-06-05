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وزيرة الصحة فى أوغندا: يجب أن تنتج أفريقيا الأمصال بدلا من قوائم الانتظار

الأحد، 05 يونيو 2022 11:26 ص
وزيرة الصحة فى أوغندا: يجب أن تنتج أفريقيا الأمصال بدلا من قوائم الانتظار وزيرة الصحة الاوغندية
كتب سمير حسنى

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دعت أنيفة كاوويا بنجرنا وزيرة الصحة الأوغندية، إلى ضرورة تعزيز وسهولة الوصول إلى اللقاحات، معقبة: "عندما حدثت جائحة كوفيد 19 لم تكن هناك خططا لإنتاج الأمصال وتوزيعها، وهذا في حد ذاته تحد من أجل الاستعداد لصناعة الأمصال بدلا من الانتظار على قوائم الحصول عليها.

وقالت وزيرة الصحة الأوغندية، خلال جلسة تحاورية بمؤتمر أفريقيا الطبي الأول بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كوفيد 19 أثر كثيرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالقارة تحتاج إلى إنماء القدرة التنبؤية، فلا توجد دولة بمفردها يمكن ان تحقق القدرة على الاكتفاء، لكن يجب أن تتعاون الدول من أجل الاستدامة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز أنظمة الصحة لخدمة شعوب القارة، مضيفة: "نريد الأمان لشعوبنا وممتلكاتنا.. نحتاج أن نعمل أكثر لتوافر الخدمات والنظم الصحية، فيجب أن نستثمر في الأنظمة الاقتصادية .

 


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