وزيرة البيئة توقع غدا مشروع "شرم الشيخ مدينة خضراء"

تعلن وزارة البيئة غدا الاثنين فعاليات توقيع مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (undp)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على ابو سنه رئيس جهاز شئون البيئة وممثلو وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة احتفلت بيوم البيئة العالمى، اليوم الأحد، بإعلان مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، من أعلى هضبة الناضورة شمال مدينة الخارجة.