اليوم السابع
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وزيرة البيئة توقع غدا مشروع "شرم الشيخ مدينة خضراء"

الأحد، 05 يونيو 2022 09:00 م
وزيرة البيئة توقع غدا مشروع "شرم الشيخ مدينة خضراء" ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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تعلن وزارة البيئة غدا الاثنين فعاليات توقيع مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (undp)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على ابو سنه رئيس جهاز شئون البيئة وممثلو وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة احتفلت بيوم البيئة العالمى، اليوم الأحد، بإعلان مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، من أعلى هضبة الناضورة شمال مدينة الخارجة.

 


الاحتفال بيوم البيئة العالمى

وزيرة البيئة

مدينة صديقة للبيئة

إعادة تدوير المخلفات


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