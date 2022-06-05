اليوم السابع
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وزيرة البيئة تدشن أول مدرسة خضراء تنفذ مشروع زراعة الأسطح بالوادى الجديد.. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 12:38 م
وزيرة البيئة تدشن أول مدرسة خضراء تنفذ مشروع زراعة الأسطح بالوادى الجديد.. فيديو وزيرة البيئة خلال زيارة الوادي الجديد
الوادي الجديد ماهر البهنساوي

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قدم اليوم السابع بثًا مباشرا من زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد، وتدشين أول مدرسة خضراء، وتنفيذ مشروع زرعة الأسطح بالمحافظة.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سطح المدرسة لتفقد المشروع الذي تم تنفيذه علي العمارات والذي أخرج إنتاج حقيقي للزراعات علي الأسطح.

واستمعت الوزيرة، إلى شرح مبسط عن الزراعات الموجودة على سطح المدرسة وكيفية الاستفادة منها ضمن مبادرة المدارس الخضراء بمحافظة الوادي الجديد، أعلي سطح مدرسة السلام الابتدائية بمدينة الخارجة.

يذكر أنالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  توجهت اليوم إلى محافظة الوادي الجديد لإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
 

وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (2)
وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (2)

 

وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (3)
وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (3)

 

وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (4)
وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (4)

 

وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (5)
وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (5)

 

وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (1)
وزيرة البيئة خلال جولته بالوادي الجديد (1)

 


وزيرة البيئة

الوادي الجديد

الخارجة صديقه للبيئة

محافظ الوادي الجديد


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