وزيرة البيئة تتفقد مشروع واحة الحرير الطبيعى بالوادى الجديد.. بث مباشر

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له جولة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمشروع واحة الحرير الطبيعي بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، حيث رافقهما الدكتور عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، بحضور الدكتور نظير محمد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والقس تواضروس زغلول ممثل الكنيسة المصرية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد الوزارة المرافق.

ونجحت محافظة الوادى الجديد فى تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي، وذلك بعد أن طرح أحد شباب المحافظة الفكرة على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتمت الموافقة عليها وتنفيذها على مساحة 50 فدانا، وأصبحت مشروعا حكوميا يدعمه مجلس الوزراء والذى قرر التوسع فى المشروع وإعادة انشائه مرة أخرى بالمحافظة .

وتم تخصيص 1000 فدان لتنفيذ المشروع وجرى التنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجى ومسوقى الحرير فى مصر من أجل الحصول على شجرة التوت الهندى، لأنها الغذاء الوحيد لديدان الحرير، وبدأ بالفعل فى إنشاء مركز تربية ديدان الحرير، ومستلزمات المناحل للتوعية والإرشاد ونشر ثقافة تربية ديدان الحرير بالمحافظة حتى تمت الموافقة على التوسع فى المشروع لكى يصبح منتجا كما جرى تنفيذ مشتل خاص لإنتاج شتلات التوت لتوزيعها على المشاركين فى تنفيذ هذا المشروع.

وبعد نجاح تنفيذ تجربة المرحلة الأولى من المشروع ، تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقهما اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت بمركز الداخلة والمقام على مساحة 50 فدان والذى يعمل بالطاقة الشمسية ويروى بنظام الرى الحديث، حيث يضم نشاطين زراعى وإنتاجى متكامل الاول يتم فيه زراعة نبات التوت من الصنف الهندى ذو القيمة الاقتصادية العالية لاستخدامه فى تغذية دود القز، بينما المشروع الثانى هو معمل تربية دود القز وإنتاج الحرير.

وتفقدت الوزيرة في بداية جولتها، حديقة 30 يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تعكس التراث البيئي الواحاتي كما تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخيه والثقافية على مستوي الجمهورية ومسطحات خضراء و ملاعب رياضية وحمام سباحة وممشي دراجات ومسجد على مساحة 9 أفدنة، وقامت الوزيرة بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة لتطوير زراعة وصناعة التمور بالمحافظة.