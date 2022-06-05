وزيرة البيئة تتفقد مشروعات مركز التكوين المهني ومصنع الملابس بالوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفقد مشروعات مركز التكوين المهني ومصنع الملابس التي تهدف للحد من استهلاك البلاستيك، والتوسع في استخدام المنتجات صديقة البيئة، ترافقهما احنان مجدي نائب المحافظ وضيوف المحافظة.

وتفقدت الوزيرة أول وحدة إنتاجية للصناعات الورقية بالمحافظة، حيث تشمل الوحدة خطين إنتاج أحدهما لإنتاج الأكواب الورقية بطاقة 80 كوب/ الدقيقة وبتكلفة نصف مليون جنيه.، ويستهدف الآخر إنتاج الأكياس الورقية وذلك بطاقة إنتاجية 100 كيس/ الدقيقة، ويمتاز المشروع أنه لا يسبب الضوضاء أو التلوث، ويوفر منتجات صديقة للبيئة ويقوم بكافة مراحل الإنتاج آليًا.

كما شملت الجولة تفقد أول خط إنتاج لتصنيع الحقائب والأزياء صديقة البيئة بمصنع الملابس، والتي تُصنع من خامات طبيعية كالقطن والكتان والخيش وتخلو من البلاستيك والبوليستر والأصباغ. وأشادت الوزيرة بصناعات المحافظة المحلية التي تراعي سلامة البيئة.



زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد



زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد



زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد



زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد



زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد



زيارة وزيرة البيئة للوادي الجديد