وزيرة البيئة تتحدث عن آليات إعلان الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية خاصة لفعاليات المؤتمر الذى عقدته محافظة الوادى الجديد لشرح جهود المحافظة فى الحفاظ على البيئة وإعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحنان مجدى نائب المحافظ ووفد رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية المختصة بقطاعات المحافظة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن العوامل التى على أساسها تم اختيار مدينة الخارجة مدينة خضراء وصديقة للبيئة، حيث تم إيفاد لجنة من وزارة البيئة للوقوف على الحالة البيئية للمدينة ودراسة مقومات إعلانها كأول مدينة صديقة للبيئة فى مصر، وتم دراسة البيانات التى أعدتها المحافظة وتنفيذ زيارات ميدانية لمختلف المواقع للتأكد من عدم وجود أى مصادر للتلوث أو ممارسات خاطئة ذات تأثير على البيئة.

وأضافت الوزيرة أن المدينة تعد قصة نجاح يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، آملة تكرار هذه التجربة فى مدن ومحافظات أخرى لجمهورية مصر العربية، ونموذج مثالى للسياحة البيئية وبها مقومات ذلك من حيث الفنادق والمنشآت، البنية التحتية، نوعية البيئة والموارد الطبيعية المميزة، كما يوجد حارات ومساحات متخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتشجيع وسائل النقل الجماعى،

ومن جانبه، أكد المحافظ أن عمليات التنمية والمشروعات داخل المحافظة تقوم على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعة وتبنى مبادرات ترشيد استهلاك الموارد، حيث يؤدى ذلك إلى عدم وجود تلوث وانبعاثات فى هذه المدينة.

من ناحية أخرى قامت الوزيرة والمحافظ بتسليم جوائز للفائزين فى مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" من محافظة الوادى الجديد للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة حيث تمثلت جوائز المسابقة فى دراجات هوائية تم توزيعها على الفائزين، ويأتى ذلك فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون.