ننشر نتيجة انتخابات مجلس الطرق الصوفية.. وفوز على جمعة وأبو العزايم

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية منذ قليل عن فوز 10 أعضاء بعضوية المجلس من بين 18 مرشحا، حيث بلغ عدد الأصوات 64 صوتا صحيحا، ولم يتم تسجيل أي أصوات باطلة، وحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين كل من:
الشيخ محمد أبو هاشم ، شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية ، 56 صوتا
الدكتور علي جمعة، شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية 54 صوتا.
الشيخ علاء أبو العزايم، شيخ الطريقة العزمية الشاذلية، 36 صوتا .
الشيخ سالم الجازولي ، شيخ الطريقة الجازولية 47 صوتا.
الشيخ سامح المرزوقي ، شيخ الطريقة المدنية الشاذلية 34 صوتا
الشيخ عبد الرحيم العزازي ، شيخ الطريقة العزازية 41 صوتا.
الشيخ أحمد الصاوي ، شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية 35 صوتا.
الشيخ محمود أبو الفيض، شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية 43 صوتا.
الشيخ سعيد الشناوي ، شيخ الطريقة الشناوية الأحمدية 56 صوتا.
الشيخ أحمد عبد القادر ، شيخ الطريقة المجاهدية 34 صوتا.
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